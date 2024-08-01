Израильская разведка отследила Ханию через WhatsApp

Журналист Манье: разведка Израиля отследила Ханию через WhatsApp

Израильская разведка для убийства лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании использовала шпионскую программу, внедренную в его телефон с помощью мессенджера WhatsApp. Об этом заявил журналист Элайджа Манье в соцсети Х, не уточняя при этом источник этих данных.

По его информации, шпионское ПО могло быть аналогичным «печально известному Pegasus, разработанному израильской фирмой киберразведки NSO Group». Оно позволяет наблюдать за целью в реальном времени и обеспечить точное наведение, благодаря чему израильской разведке удалось определить точное местоположение Хании в квартире.

Манье отмечает, что перед ударом Хания говорил по телефону с сыном.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб ночью 31 июля. Над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести, символизирующий желание отомстить за несправедливо пролитую кровь. В ответ на убийство верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю.