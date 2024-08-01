Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью обращался в посольство Италии

РИА Новости: подорвавший пути под Рязанью Сидики обращался в посольство Италии

Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанью Руслан Сидики обращался в посольство Италии за консульской помощью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, Сидики имеет гражданства России и Италии. Защита просила консула посетить обвиняемого в следственном изоляторе.

На данный момент консул не явился к фигуранту.

В 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД задержали агента украинских спецслужб — 35-летнетнего жителя Рязани Руслана Сидики, имеющего гражданство России и Италии. Он подозревается сразу в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани в 2022 году и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Сообщалось, что украинские спецслужбы обещали Сидики 15 тысяч долларов, он связался с ними по собственной инициативе и был завербован. Деньги ему так и не выплатили.

