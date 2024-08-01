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11:04, 1 августа 2024Россия

Под завалами обрушившихся подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле нашли трех человек

МЧС: трех человек спасли из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Спасатели нашли под завалами двух обрушившихся из-за взрыва подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле трех человек. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

В свою очередь, Telegram-канал Mash выяснил, что речь идет о двух младенцах и мужчине. Из состояние не уточняется.

По данным МЧС, в результате взрыва обрушились первый и второй подъезды многоквартирного дома. Спасатели продолжают разбор завалов.

Ранее в ведомстве заявили, что, предварительно, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси без воспламенения.

О взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Сибирская в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. По разным данным, пострадали от трех до шести человек. В сети также появились кадры с разрушениями, на которых видно, что уничтожены передняя и задняя стены здания.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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