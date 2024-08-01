Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 1 августа 2024Путешествия

Путешественница назвала «дикие» для немцев порядки в России

Фото: Unsplash

Российская путешественница пообщалась с немцами, которые побывали в России, и назвала удивившие их вещи. Наблюдениями иностранцев она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, туристы из Германии сочли некоторые российские порядки «дикими». Например, в привычку местных перебегать проезжую часть в неположенных местах.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

Кроме того, бурную реакцию путешественников вызвали круглосуточные магазины и сервисы. «В Германии люди и компании строго соблюдают баланс между работой и личной жизнью, — написала блогерша. — Немцы в принципе считают, что выходные должны быть у всех».

Еще гости из Европы удивились, что в России весь мусор выбрасывают в одну урну, поскольку они сами привыкли сортировать отходы.

Другой российский тревел-блогер побывал в США и пожаловался, что там принято доносить на соседей. По его словам, местные жители готовы жаловаться из-за пустяков, при этом оставаясь доброжелательными с виду.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский дал интервью французскому изданию. Он порассуждал о будущем Украины, переговорах с Россией и Трампе

      Пять стран проведут масштабный обмен заключенными

      В Кремле высказались о переговорах с Украиной фразой «нет взаимности»

      В США заявили о скором освобождении Гершковича в рамках обмена

      У Зеленского заподозрили раздвоение личности

      Россияне стали больше тратить на сигареты

      В Днепропетровске произошли взрывы

      Раскрыт предполагаемый срок лишения свободы главы «Военторга»

      Медведев назвал единственный путь к разрешению конфликта на Ближнем Востоке

      «Лучшая эскортница Австралии» рассказала о пугающем секс-тренде среди мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше