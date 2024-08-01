Путешественница назвала «дикие» для немцев порядки в России

Российская путешественница пообщалась с немцами, которые побывали в России, и назвала удивившие их вещи. Наблюдениями иностранцев она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, туристы из Германии сочли некоторые российские порядки «дикими». Например, в привычку местных перебегать проезжую часть в неположенных местах.

Кроме того, бурную реакцию путешественников вызвали круглосуточные магазины и сервисы. «В Германии люди и компании строго соблюдают баланс между работой и личной жизнью, — написала блогерша. — Немцы в принципе считают, что выходные должны быть у всех».

Еще гости из Европы удивились, что в России весь мусор выбрасывают в одну урну, поскольку они сами привыкли сортировать отходы.

Другой российский тревел-блогер побывал в США и пожаловался, что там принято доносить на соседей. По его словам, местные жители готовы жаловаться из-за пустяков, при этом оставаясь доброжелательными с виду.