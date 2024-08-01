Россиянин описал жителей одной страны Азии словами «нация роботов»

Российский путешественник Алексей Кутовой понаблюдал за туристами из Южной Кореи и рассказал, что люди там «утратили часть простейших навыков». Свои впечатления он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам Кутового, городская корейская молодежь — «дети, которых не научили жить». Он отметил, что выходцы из этой страны Азии очень осторожны и пугливы. Многие из них не умеют плавать, пользуясь вместо этого спасательными жилетами, и избегают пребывания на солнце.

Кроме того, написал Кутовой, корейцы крайне законопослушны и при этом слабы. «Я считаю, что новые поколения южных корейцев ни на что не способны, кроме как пахать сутками и потом тратить заработанное, — выразил мнение автор. — Нация роботов, если можно так сказать. Индивидуальность утрачена, характер порабощен».

Другая тревел-блогерша пообщалась с французом и узнала, какие качества русских женщин его восхищают. В разговоре с путешественницей один житель Парижа отметил их преданность семье и заботливость.