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19:47, 1 августа 2024Спорт

Российские теннисистки обыграли действующих олимпийских чемпионок и вышли в полуфинал ОИ

Россиянки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал ОИ-2024 в парном разряде
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Edgar Su / Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/4 финала спортсменки, не имевшие номера посева, обыграли вторых сеянных — чешскую пару Катержина Синякова / Барбора Крейчикова. Они являются действующими олимпийскими чемпионками в парном разряде. Встреча продлилась два сета, россиянки взяли верх со счетом 6:1, 7:5.

В полуфинале россиянки встретятся с победительницами противостояния между испанками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо с украинскими сестрами Людмилой и Надеждой Киченок. Их игра проходит в эти минуты.

Андреева и Шнайдер — последние представительницы российского тенниса на Олимпиаде-2024. Ранее турнир покинули Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова и Елена Веснина.

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      Алексей Гусев
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