Российские теннисистки прокомментировали выход в полуфинал Олимпиады-2024

Мирра Андреева и Диана Шнайдер заявили, что будут бороться на ОИ за медаль

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали выход в полуфинал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде. Об этом сообщает «Чемпионат».

Андреева заявила, что они знали о паузе в совместной игре их соперниц по 1/4 финала. «Может, у них что-то случилось, было видно, что они не так сыграны. Знали, что Синякова будет двигаться у сетки. Старались играть через заднюю линию, играли просто, не придумывали», — заявила россиянка.

Шнайдер добавила, что они планируют бороться на Играх за медаль. «Аппетит, конечно, придет, но надо делать все на корте», — отметила Андреева.

Ранее 1 августа россиянки в двух сетах победили представительниц Чехии Катержину Синякову и Барбору Крейчикову во встрече 1/4 финала ОИ. Они являются действующими олимпийскими чемпионками в парном разряде. В полуфинале Андреевой и Шнайдер будут противостоять испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо.

