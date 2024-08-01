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06:16, 1 августа 2024Мир

США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

FT: дипломаты США и Евросоюза провели срочные переговоры после убийства Хании
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Марат Абулхатин / РИА Новости

Дипломаты США и Евросоюза (ЕС) провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить угрозу полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет газета Financial Times.

По информации источников, цель переговоров — убедить Тегеран либо не отвечать Израилю, либо предпринять символические действия.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро палестинского исламистского движения. Над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести.

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      Юлия Мискевич
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