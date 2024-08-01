Триатлонистов вырвало после заплыва в Сене на Олимпиаде

Триатлонистов Шабалину и Миславчука вырвало после заплыва в Сене на Олимпиаде

Канадского триатлониста Тайлера Миславчука и представительницу Казахстана Екатерину Шабалину вырвало после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже. Подробности спортсменка рассказала в беседе с изданием Sport24.

«Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа», — рассказала Шабалина.

Похожую историю рассказал Миславчук в беседе с Daily Mail. Он подчеркнул, что его стошнило 10 раз.

Ранее сообщалось, что триатлонист из США Сет Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх-2024. «Я просто пытаюсь повысить порог заражения, подвергая себя воздействию ее небольшого количества в повседневной жизни», — заявил он.