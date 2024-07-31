Триатлонист перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене

Триатлонист из США Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене

Триатлонист из США Сет Райдер перестал мыть руки после туалета перед заплывом в Сене на Олимпийских играх-2024. Его слова приводит The Sun.

Спортсмен объяснил решение тем, что хотел выработать иммунитет к кишечной палочке. «Я просто пытаюсь повысить порог заражения, подвергая себя воздействию ее небольшого количества в повседневной жизни», — заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон восхитился заплывами по реке Сене. «Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, мы за четыре года достигли того, что было невозможно 100 лет: в Сене можно плавать», — написал глава государства.

31 июля в Сене состоялись плавательные этапы мужских и женских соревнований по триатлону. У спортсменов не было возможности провести предстартовые тренировки в реке, так как они были отменены из-за плохого качества воды.