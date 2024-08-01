Успенская оценила шансы помириться с Киркоровым

Успенская отказалась мириться с Киркоровым после судебных разбирательств

Певица Любовь Успенская оценила шансы помириться с народным артистом России Филиппом Киркоровым после судебных разбирательств. Ее слова приводит Prozvezd.

По словам артистки, примирение ей не нужно. «У меня есть, чем заниматься и с кем дружить. А это — не мои друзья. Хотя они все время навязывались и хотели дружить со мной. Мы часто ссорились. Я их прощала. Но теперь поняла, что прощать больше не стоит», — сказала Успенская.

Ранее Киркоров высказался о победе над Успенской в суде. По словам артиста, он подал в суд, чтобы напомнить, что «за свои слова и поступки надо отвечать».

В прошлом году Успенская в интервью Жигаловой в шоу «Алена, блин!» назвала Киркорова женоненавистником. В иске певца было указано, что заявление исполнительницы порочит честь и достоинство артиста. За это певец требовал с нее 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. Позже Киркоров решил снизить требования вдвое, поскольку Жигалова извинилась перед ним.