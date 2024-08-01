В Кремле назвали категорию имеющих шанс вернуться в Россию релокантов

Песков: не ставшие врагами России релоканты могут возвращаться в страну

Не ставшие врагами России релоканты могут возвращаться в страну. Эту категорию имеющих шанс вернуться на родину релокантов назвал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам представителя Кремля, тем релокантам, кто успел стать «врагом», следует остаться за рубежом.

При этом Песков подчеркнул, что высказанная позиция по уехавшим россиянам является его личной точкой зрения.

С похожими заявлениями пресс-секретарь президента выступал и ранее — в марте 2024 года. Тогда Песков заявлял, что врагов в России «не будут ждать, это точно». В свою очередь, сам российский лидер в 2023 году сказал, что никто не заставлял россиян покидать страну и никто не может помешать им вернуться.