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15:23, 1 августа 2024Экономика

В России спрогнозировали снятие санкций Украины с транзита нефти в Европу

Эксперт Оленченко: ЕС заставит Украину снять санкции с российской нефти

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его мнению, Венгрия и Словакия смогут отстоят свои права на закупку нефти из России, и Киеву придется уступить. Эксперт отметил, что у европейских стран есть для этого «железные основания» — они пользуются привилегированным положением при закупке российских энергоресурсов, так как не имеют выхода к морю. Оленченко отметил, что в Еврокомиссии знают обо всех нюансах ситуации, однако сознательно медлят с решением.

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В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов предположил, что Будапешт и Братислава добьются своих целей лишь частично. Он назвал странной политику ЕК, при которой уделяется больше внимания интересам Украины, не не стран-членов ЕС. «Такой подход евробюрократов многим в ЕС не нравится. В том числе мы видим это по результатам многочисленных социологических исследований», — подчеркнул он.

В июле Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.

Премьер Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что его страна прекратит поставки топлива на Украину, если Киев продолжит блокировать транзит российской нефти. НПЗ Slovnaft, который нуждается в российском сырье, остановит отгрузки дизеля Киеву, пригрозил он. При этом глава кабмина подчеркнул, что Словакия не изменит свою позицию по украинскому конфликту из-за проблем с поставками нефти.

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