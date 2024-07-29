Словакия пригрозила Украине прекращением поставок топлива

Премьер-министр Словакии Фицо пригрозил Украине прекращением поставок дизтоплива

Словакия прекратит поставки топлива на Украину, если Киев продолжит блокировать транзит российской нефти. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо, его цитирует РИА Новости.

Если Украина в скором времени не возобновит поставки нефти из РФ через свою территорию, то словацкий НПЗ Slovnaft остановит отгрузки дизтоплива Киеву, пригрозил глава кабмина. Фицо также рассказал, что передал послу Украины в Словакии предложения о техническом решении для возобновления транзита нефти.

При этом глава правительства подчеркнул, что Словакия не изменит свою позицию по украинскому конфликту из-за проблем с поставками нефти. По его мнению, необходимо скорейшее перемирие, а искусственное продление конфликта с нереальной целью победить Россию лишь еще больше «набьет карманы» производителям и поставщикам оружия.

В июле Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.