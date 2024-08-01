В США рассказали об ответе России на появление F-16 на Украине

Полковник Макгрегор: ядерные учения России — ответ на появление F-16 на Украине

Третий этап ядерных учений России стал ответом на появление истребителей F-16 на Украине. Об ответе Москвы рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X.

«Действие: первые американские истребители F-16 прибыли на Украину. Ответ: Россия начинает третий этап учения нестратегических ядерных сил», — заявил он.

Ранее Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов. По информации издания The Times, в скором времени украинские военные получат новую партию таких самолетов от Дании.

31 июля в России по решению президента Владимира Путина начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. Военнослужащие отработают вопросы подготовки частей к боевому применению оружия. В третьем этапе учений задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав Воздушно-космических сил.