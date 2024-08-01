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07:24, 1 августа 2024Силовые структуры

Вымогавших у Митволя 100 миллионов рублей юристов приговорили

В Красноярске суд приговорил юристов, которые вымогали у Митволя 100 млн рублей
Олег Митволь

Олег Митволь. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

В Красноярске суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы двух юристов, которые вымогали у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 100 миллионов рублей, обещая взамен лояльность суда и прокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчин признали виновными по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ.

Их задержали в центре Красноярска 17 июля 2023 года. Мужчин взяли с поличным при передаче части суммы.

Ранее Митволь рассказывал, что за время нахождения в СИЗО он четыре раза становился потерпевшим по уголовным делам. У политика украли все не арестованные деньги, а также пытались похитить его имущество.

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