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20:09, 1 августа 2024Россия

Жена Игоря Стрелкова порассуждала об оставшемся в колонии на фоне обмена муже

Жена экс-главы МО ДНР Стрелкова Регинская назвала несправедливым обмен с НАТО

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Состоявшийся обмен заключенными между Россией и странами НАТО несправедлив по отношению к экс-главе министерства обороны (МО) Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину). Об этом в своем Telegram-канале заявила жена Стрелкова Мирослава Регинская.

По словам Регинской, Россия выпустила из колоний либералов и предателей Родины, а на фоне этого ее муж, которого она назвала стойким и непреклонным патриотом, все еще находится в заключении.

«Игорь Стрелков остается в тюрьме. И даже в этой ситуации продолжает проситься на фронт, чтобы служить своему Отечеству (...) Думаю, в истории достойны оставаться только те, кто готов пожертвовать всем ради Родины», — порассуждала в блоге Регинская.

Как сообщалось ранее, в Турции прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек из семи стран. В его рамках были обменяны заключенные, содержавшиеся в тюрьмах США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии. По данным турецкого ведомства, десять из них отправятся в Москву, 13 — в Берлин, трое — в Вашингтон. Среди обменянных называют Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу (включены Минюстом в реестр иноагентов).

В конце января 2024 года суд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Осужденный своей вины не признал, его адвокат собирается подать кассационную жалобу, где будет содержаться требование об условно-досрочном освобождении. Также экс-глава МО ДНР просил отправить его в зону специальной военной операции.

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      Марк Леонов
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