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15:49, 2 августа 2024Бывший СССР

В России объяснили уничтожение сразу трех пусковых установок Patriot на Украине

Военный эксперт Глазунов: не стоит преувеличивать способности комплексов Patriot

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов объяснил уничтожение Российской армией на Украине сразу трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В разговоре с «Лентой.ру» специалист предположил, что Patriot могли располагаться рядом с важной военной целью и призвал не преувеличивать боевые способности этого вида ЗРК.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России смогли уничтожить за один день три пусковые установки ЗРК Patriot благодаря слаженной работе.

«Patriot — это устаревшая модель ПВО, поскольку она объектная, то есть она охраняет какой-то объект. Если наши С-300 и С-400 охраняют целую зону, то Patriot держит только какой-то один объект. Вероятно, именно он и был уничтожен: это может быть склад, воинская часть, другой объект военной инфраструктуры», — объяснил Глазунов.

В нашей прессе какое-то особое внимание к этим Patriot. На самом деле устаревшая и неэффективная модель

Олег Глазуноввоенный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

В конце июля на Украине анонсировали получение новых комплексов Patriot. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак

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Зеленский до этого жаловался, что Киеву недостаточно обещанных республике зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время политик признал, что обещанные стране пять ЗРК Patriot «сильно помогут».

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      Кирилл Садовский
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