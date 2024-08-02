«Бой не смотрели, но и желания нет». Песков резко высказался о выступлении боксера-трансгендера на Олимпиаде

Песков высказался о скандальном бое боксера-трансгендера на Олимпиаде-2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление провалившей гендерный тест боксерши Иман Хелиф из Алжира в женских соревнованиях на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он заявил, что не смотрел бой, но предпочел бы видеть «старый добрый» Международный олимпийский комитет.

Песков счел извращением выступление Хелиф

Представитель Кремля в разговоре с журналистами ответил на вопрос о бое Халиф с итальянкой Анджелой Карини на Играх Париже. По словам Пескова, Олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, граничащих с извращениями.

Фото: IMAGO / R4924_italyphotopress / Globallookpress.com

Он также заявил, что бой не смотрел, и у него нет особого желания. Песков отметил, что предпочел бы видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями и классическим мировоззрением, где важное место занимали бы российские спортсмены.

«Но, к сожалению, эти времена уже миновали», — заключил он.

Хелиф одержала победу на Олимпиаде за 46 секунд

Хелиф и Карини выступали в 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов, итальянская боксерша отказалась продолжать бой. Спустя 46 секунд от начала поединка сменившая пол спортсменка из Алжира была признана победителем. Итальянка же бросила свой шлем на пол, отказалась жать руку сопернице, поджала колени и заплакала, говоря о несправедливости.

Спортсмены и политики раскритиковали допуск Хелиф до Игр. Поводом послужило то, что в 2023-м ассоциация бокса IBA отстранила Хелиф и еще одного бойца из Тайваня Линь Юйтин от соревнований. Произошло это во время чемпионата мира, когда спортсменки не прошли гендерный тест. Анализы показали, что боксеры имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. В то же время, как указывалось, IBA разрешила им участвовать в женских соревнованиях в 2024-м, в том числе на Олимпиаде.