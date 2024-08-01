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18:11, 1 августа 2024Спорт

Боксер-трансгендер одержала победу на Олимпиаде за 46 секунд. Ее соперница прервала бой и ушла с ринга

Итальянка снялась с боя после поединка с провалившей гендерный тест боксершей

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирки Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест. По данным La Gazzetta dello Sport, это произошло на Олимпийских играх в Париже.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов Карини отказалась продолжать бой против Хелиф. В итоге спустя 46 секунд от начала поединка сменившая пол спортсменка из Алжира была признана победителем. Итальянка же бросила свой шлем на пол, отказалась жать руку сопернице, поджала колени и заплакала, говоря о несправедливости.

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Позднее итальянская боксерша прокомментировала бой. «Я не в том положении, чтобы говорить, правильно это или нет. Я сделала все, что должен каждый боец, выходя на ринг и сражаясь, но больше не смогла. Я ухожу с высоко поднятой головой и разбитым сердцем. (…) Когда чувствую, что что-то идет не так, не сдаюсь, а проявляю зрелость и останавливаюсь», — заявила она.

После поединка Федерация бокса Алжира порадовалась победе Хелифа. На странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) также появилось сообщение: «Поздравляем алжирского боксера Имана Хелифа, который уверенно ведет себя на ринге и выходит в 1/4 финала, без особых усилий победив Карини».

Фото: Ciro Fusco / ANSA / Globallookpress.com

Боксерский поединок на Олимпиаде раскритиковали спортсмены и политики

Бой стал причиной противоречий на Олимпиаде в Париже — сейчас МОК сталкивается с множеством негативных реакций со стороны спортивного сообщества. Также о поединке высказалась бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. В соцсети Х она раскритиковала бой Карини и Хелиф. «Почему? Почему британское правительство не возражает против этого?» — задалась она вопросом.

Британская пловчиха и олимпийская чемпионка Шэрон Дэвис разделила мнение общественности и назвала произошедшее на ОИ «легализацией избиения женщин». Также она поддержала заявление о том, что в настоящее время спорт должен быть «справедливым и безопасным».

В 2023-м ассоциация бокса IBA отстранила Хелиф и еще одного бойца из Тайваня Линь Юйтин от соревнований. Произошло это во время чемпионата мира, когда спортсменки не прошли гендерный тест. Анализы показали, что боксеры имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. В то же время, как указывалось, IBA разрешила им участвовать в женских соревнованиях в 2024-м, в том числе на Олимпиаде.

В свою очередь российский боксер, бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд заявил, что трансгендеры не должны соревноваться с женщинами. Он отметил, что женщине сложно победить мужчину, так как он сильнее ее по своей природе.

August 1, 2024, Paris, FRANCE: Imane Khelif of Algeria (Red) Angela Carini of Italy ( Blue) in action during their women's 66kg preliminar round of 16 bout of the Boxing competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the North Paris Arena in Villepinte, France, 1 August 2024 .

August 1, 2024, Paris, FRANCE: Imane Khelif of Algeria (Red) Angela Carini of Italy ( Blue) in action during their women's 66kg preliminar round of 16 bout of the Boxing competitions in the Paris 2024 Olympic Games, at the North Paris Arena in Villepinte, France, 1 August 2024 . . Фото: Ciro Fusco / ANSA / Globallookpress.com

В конце июля в Париже стартовали Олимпийские игры

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа в Париже.

Церемония открытия состоялась на реке Сене. Мероприятие стало одним из самых масштабных, когда-либо проводившихся во Франции. Игры, как ожидается, будут смотреть больше половины населения планеты — около четырех миллиардов зрителей. 22 города и 40 площадок должны провести 878 соревнований по 54 различным дисциплинам.

Церемония также оказалась скандальной из-за включенной в нее сцены, предположительно, отсылающей к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. В ней участвовали трансгендеры.

Позднее глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним также подверг критике данное мероприятие. «Все это достойно абсолютного презрения», — заявил он. На родине Олимпийских игр в Греции интерпретацию «Тайной вечери» назвали крахом цивилизации.

В оргкомитете ОИ принесли извинения за произошедшее. Там отметили, что у них не было намерений оскорбить кого-либо.

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      Варвара Кошечкина
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