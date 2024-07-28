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13:54, 28 июля 2024Спорт

Оргкомитет Игр-2024 извинился перед оскорбленными Тайной вечерей

Оргкомитет извинился перед оскорбленными Тайной вечерей на церемонии открытия ОИ

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр-2024 в Париже Энн Дескам принесла извинения за неоднозначную интерпретацию Тайной вечери на церемонии открытия. Ее слова приводит РИА Новости.

Дескам заявила, что намерений оскорбить кого-либо не было. «Мы старались праздновать толерантность общества, считаем, что цифры, которые мы привели, доказывают, что у нас это получилось. Если есть люди, которые оскорблены, мы, безусловно, просим прощения», — добавила она.

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Ранее из сети пропало видео с лучшими моментами церемонии. Ролик стал недоступен на сайте оргкомитета ОИ и на YouTube-канале Olympics.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Церемония вызвала неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

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