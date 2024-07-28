Видео лучших моментов церемонии открытия Олимпийских игр-2024 удалили из сети

Международный олимпийский комитет (МОК) удалил из сети видео с лучшими моментами церемонии открытия Олимпийских игр-2024. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».
При попытке посмотреть ролик на YouTube-канале Olympics пользователи видят черный экран с надписью «видео недоступно». Та же проблема возникает на сайте организационного комитета Игр-2024.
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Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.
Церемония вызвала неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.