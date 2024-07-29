Глава Греческой церкви раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр

Глава Греческой церкви Иероним: церемония открытия Игр-2024 достойна презрения

Глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр — 2024. Его слова приводит РИА Новости.

«Все это достойно абсолютного презрения», — заявил Иероним.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Церемония вызвала неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.