Глава Греческой церкви раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр

Глава Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всей Греции Иероним раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр — 2024. Его слова приводит РИА Новости.
«Все это достойно абсолютного презрения», — заявил Иероним.
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Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.
Церемония вызвала неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.