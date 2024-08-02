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13:17, 2 августа 2024Экономика

Хорватию назвали ненадежным поставщиком нефти

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Хорватию ненадежной страной для транзита нефти
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Хорватия не является надежным поставщиком для обеспечения нефтью Венгрии и Словакии после приостановки транзита топлива из России через Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

«Хорватия — просто ненадежная страна для транзита», — написал он в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Сийярто напомнил, что после начала конфликта на Украине Загреб резко поднял сбор за транзит нефти, и теперь он в пять раз больше среднего показателя на рынке.

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Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Хорватия помешала венгерскому энергоконцерну MOL обеспечить «долгосрочное использование транспортных мощностей». Министр отметил, что прекращение поставок российской нефти делает Венгрию и Словакию зависимыми от транзита через Хорватию, «на который нельзя полагаться».

Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» 17 июля после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.

ЕК отказалась проводить срочные консультации по вопросам поставки нефти, сославшись на отсутствие угрозы для энергетической безопасности Евросоюза. Позднее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Загреб может снабжать Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод JANAF в объеме более 14 миллионов тонн.

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