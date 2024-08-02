Хорватию назвали ненадежным поставщиком нефти

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Хорватию ненадежной страной для транзита нефти

Хорватия не является надежным поставщиком для обеспечения нефтью Венгрии и Словакии после приостановки транзита топлива из России через Украину. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

«Хорватия — просто ненадежная страна для транзита», — написал он в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Сийярто напомнил, что после начала конфликта на Украине Загреб резко поднял сбор за транзит нефти, и теперь он в пять раз больше среднего показателя на рынке.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Хорватия помешала венгерскому энергоконцерну MOL обеспечить «долгосрочное использование транспортных мощностей». Министр отметил, что прекращение поставок российской нефти делает Венгрию и Словакию зависимыми от транзита через Хорватию, «на который нельзя полагаться».

Украина остановила поставки нефти от «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба» 17 июля после ужесточения санкций в отношении компании. Венгрия и Словакия столкнулись с нехваткой сырья и обратились в Еврокомиссию с жалобой на действия Украины и требованием принять ответные меры.

ЕК отказалась проводить срочные консультации по вопросам поставки нефти, сославшись на отсутствие угрозы для энергетической безопасности Евросоюза. Позднее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Загреб может снабжать Венгрию и Словакию нефтью через Адриатический нефтепровод JANAF в объеме более 14 миллионов тонн.