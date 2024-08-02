Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:25, 2 августа 2024Интернет и СМИ

В Турции заблокировали Instagram

Власти Турции ограничили доступ к соцсети Instagram в стране

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Власти Турции ограничили доступ к Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет по информационным технологиям и связи Турции.

«2 августа доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи», — заявили в турецком регуляторе.

Причина и продолжительность блокировки не называются.

В апреле стало известно, что в Киргизии ограничил доступ к соцсети TikTok. Власти страны приняли такое решение в связи с участившимися обращениями, в которых граждане выражали обеспокоенность по поводу вредного воздействия платформы на детей.

В марте 2022 года в России признали компанию Meta экстремистской, а также запретили соцсети Instagram и Facebook. Сервисы были заблокированы на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

      На Украине возбудили уголовное дело из-за фортификаций в Харькове

      Мемуары Бритни Спирс экранизируют

      Пловец Сомов рассказал об отношении к россиянам на Олимпиаде-2024

      Раскрыта стоимость прямых перелетов из России на Бали

      Джастин Бибер вышел в свет в тапках за сотни тысяч рублей

      Маркетплейсам в России захотели запретить наем самозанятых

      Электроподстанция загорелась после атаки беспилотников в российском регионе

      Российская семья староверов самостоятельно лечила ребенка и попала под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше