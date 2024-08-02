В Турции заблокировали Instagram

Власти Турции ограничили доступ к соцсети Instagram в стране

Власти Турции ограничили доступ к Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет по информационным технологиям и связи Турции.

«2 августа доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи», — заявили в турецком регуляторе.

Причина и продолжительность блокировки не называются.

В апреле стало известно, что в Киргизии ограничил доступ к соцсети TikTok. Власти страны приняли такое решение в связи с участившимися обращениями, в которых граждане выражали обеспокоенность по поводу вредного воздействия платформы на детей.

В марте 2022 года в России признали компанию Meta экстремистской, а также запретили соцсети Instagram и Facebook. Сервисы были заблокированы на территории страны.