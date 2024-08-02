Итальянская боксерша извинилась перед провалившей гендерный тест соперницей

Боксерша Карини извинилась перед провалившей гендерный тест соперницей

Итальянская боксерша Анджела Карини извинилась перед противостоявшей ей на Олимпиаде-2024 в Париже представительницей Алжира Иман Хелиф. Ее слова приводит La Gazzetta dello Sport.

По словам итальянки, она уважает решение Международного олимпийского комитета (МОК), допустившего алжирку до соревнований. «Отказ от рукопожатия? Я не собиралась этого делать. На самом деле, я хочу извиниться перед ней и всеми остальными. Я была зла, потому что Игры пошли прахом. Если я ее встречу, то обязательно обниму», — заявила Карини.

Ранее Карини отказалась продолжать бой 1/8 финала с Хелиф на Олимпиаде после того, как пропустила несколько ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, затем опустилась на колени и заплакала.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира из‑за проваленного гендерного теста. Анализы показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.