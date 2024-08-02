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13:59, 2 августа 2024Экономика

Назван ответственный за борьбу с инфляцией в России

Аналитик Беляев: бороться с инфляцией вместо Центробанка должна ФАС

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бороться с инфляцией в России вместо Центробанка должна Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ответственного за борьбу с инфляцией в России назвал финансовый аналитик Михаил Беляев, его слова приводит «Ридус».

Эксперт заявил, что обуздать рост цен путем ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) невозможно. Инфляция в России увеличивается не из-за избытка в стране денег, а из-за монополистического ценообразования.

«Пятьдесят лет назад мировой рынок трансформировался в монополистический. Сегодня условия диктует продавец, то есть монополист. И у него самое главное — увеличение собственной прибыли. Легче всего добиться этого с помощью повышения цен», — заявил Беляев.

Контролировать цены — основная задача антимонопольных ведомств, но их работа в России «оставляет желать лучшего», подчеркнул эксперт. Из-за этого дорожают бензин, яйца, автомобили, квартиры, туристические путевки, гречку, масло, мясо и так далее. В результате в нарушение законов политэкономии, цены увеличиваются при отсутствии дефицита — и таким образом постоянное повышение ключевой ставки может привести страну к экономической катастрофе.

По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, высокая ключевая ставка в России не нравится никому. Однако эта мера необходима, чтобы обеспечить макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию.

Эльвира Набиуллина ранее заявила, что периода высоких ставок РФ не избежать и призвала не забывать об интересах небогатых россиянах, «чьи и без того небольшие доходы не поспевают за ростом цен». Экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции, добавила глава регулятора.

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