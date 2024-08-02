Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Феликс Оже-Альяссим
0:2
Завершен
Карлос Алькарас
Олимпиада (м)
Новак Джокович
Сегодня
20:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
Олимпиада (м)
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Германия
Олимпийские игры (м)|Группа B. 3-й тур
Акрон
Завтра
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Зенит
Завтра
17:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
17:19, 2 августа 2024Спорт

В Госдуме прокомментировали отношение к российским атлетам на Олимпиаде

Депутат Свищев: большинство атлетов на Олимпиаде относятся к РФ по-партнерски
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Большинство тех спортсменов, которые сейчас соревнуются на Олимпийских играх-2024 в Париже, относятся к России по-партнерски, рассказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал отношение к российским атлетам на Олимпиаде.

«Большинство здравомыслящих людей к критике всего, что связано с Россией ,относятся отрицательно. И организаторы Олимпиады, и спортсмены в том числе не исключение. Я лично и мои друзья везде, где были в последнее время, не видели ни одного случая какого-то плохого отношения», — рассказал Свищев.

Большинство атлетов, которые сейчас находятся на Олимпийских играх, относятся к России благожелательно и по-партнерски, невзирая на национальность

Дмитрий Свищевчлен комитета Госдумы по физической культуре и спорту

При этом депутат отметил, что отношение руководства Международного олимпийского комитета (МОК) отличается от отношения спортсменов.

«Если мы говорим о руководстве МОК и их политике по отношению к России и Белоруссии, то это запредельное и противозаконное поведение. Но большинство атлетов к нам относятся отлично», — заключил он.

Ранее пловец Евгений Сомов опроверг информацию о том, что на Олимпиаде к россиянам отнеслись с негативом.

Сомов выступал на Играх на двух дистанциях. Он дошел до полуфинала на дистанции 100 метров брассом и проиграл в предварительных заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем. Таким образом, пловец завершил выступления в Париже. Сомов — единственный представитель России на Олимпиаде в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступал на Играх в Париже под нейтральным флагом.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о сотрудниках ГРУ и «Альфы» среди вернувшихся при обмене заключенных

      Экс-полковник СБУ рассказал о тактическом кризисе в ВСУ

      Объедавший российских пчеловодов медведь переключился на кормушку кабанов

      Число жертв взрыва и обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло

      Трамп назвал Харрис третьесортным кандидатом в президенты

      Россиянам рассказали о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день

      Стало известно об обыске в доме задержанного сенатора Савельева

      Лебедева призвали привлечь к ответственности из-за слов о теракте в Беслане

      Израильским министрам на случай войны выдали спутниковые телефоны

      Тренер оставшейся без медали на ОИ россиянки раскритиковал судейство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше