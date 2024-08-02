В Госдуме прокомментировали отношение к российским атлетам на Олимпиаде

Депутат Свищев: большинство атлетов на Олимпиаде относятся к РФ по-партнерски

Большинство тех спортсменов, которые сейчас соревнуются на Олимпийских играх-2024 в Париже, относятся к России по-партнерски, рассказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал отношение к российским атлетам на Олимпиаде.

«Большинство здравомыслящих людей к критике всего, что связано с Россией ,относятся отрицательно. И организаторы Олимпиады, и спортсмены в том числе не исключение. Я лично и мои друзья везде, где были в последнее время, не видели ни одного случая какого-то плохого отношения», — рассказал Свищев.

Большинство атлетов, которые сейчас находятся на Олимпийских играх, относятся к России благожелательно и по-партнерски, невзирая на национальность Дмитрий Свищев член комитета Госдумы по физической культуре и спорту

При этом депутат отметил, что отношение руководства Международного олимпийского комитета (МОК) отличается от отношения спортсменов.

«Если мы говорим о руководстве МОК и их политике по отношению к России и Белоруссии, то это запредельное и противозаконное поведение. Но большинство атлетов к нам относятся отлично», — заключил он.

Ранее пловец Евгений Сомов опроверг информацию о том, что на Олимпиаде к россиянам отнеслись с негативом.

Сомов выступал на Играх на двух дистанциях. Он дошел до полуфинала на дистанции 100 метров брассом и проиграл в предварительных заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем. Таким образом, пловец завершил выступления в Париже. Сомов — единственный представитель России на Олимпиаде в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступал на Играх в Париже под нейтральным флагом.