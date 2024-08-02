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09:52, 2 августа 2024Спорт

Пловец Сомов рассказал об отношении к россиянам на Олимпиаде-2024

Пловец Сомов заявил, что к россиянам на Олимпиаде-2024 отнеслись доброжелательно

Фото: Ashley Landis / AP

Пловец Евгений Сомов рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен опроверг информацию о том, что к россиянам отнеслись с негативом. «У меня такого ни разу не было. Я всем всегда говорил, откуда я», — заявил он. Сомов добавил, что публика реагировала доброжелательно, а представители Международного олимпийского комитета (МОК) благодарили пловца за решение приехать на Игры.

Сомов выступал на Играх на двух дистанциях. Он дошел до полуфинала на дистанции 100 метров брассом и проиграл в предварительных заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем. Таким образом, пловец завершил выступления в Париже.

Сомов — единственный представитель России на Олимпиаде в водных видах спорта. Он, как и другие 14 его соотечественников, выступает на Играх в Париже под нейтральным флагом.

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      Анастасия Борисова
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