Пловчиха потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде-2024

Словацкая пловчиха Потоцкая потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде-2024

Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва на дистанции 200 метров комплексом на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Agence France Press.

По информации источника, 21-летняя спортсменка, показавшая 23-й результат в квалификации, упала в обморок при выходе из бассейна. Медики оказали ей первую помощь и увезли в больницу в кислородной маске. Отмечается, что Потоцкая находится в сознании. О подробностях ее состояния будет рассказано позднее.

Для Потоцкой это первые Олимпийские игры. На чемпионате мира 2024 года она заняла 14-е место на дистанции 200 метров комплексом.

Ранее на Олимпийских играх в Париже канадского триатлониста Тайлера Миславчука и представительницу Казахстана Екатерину Шабалину вырвало после заплыва в Сене. Они заявили, что захлебнулась водой из реки.