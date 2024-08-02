Появились подробности о загоревшемся в московском МФЦ мужчине

Shot: загоревшийся в МФЦ в Москве мужчина не мог найти работу и был пьян

Загоревшийся в московском МФЦ 61-летний мужчина не мог найти работу. Подробности об этом появились у Telegram-канала Shot.

Как выяснило издание, мужчина не женат и не имеет детей. Некоторое время он подрабатывал курьером. Предварительно, он пришел в МФЦ в состоянии алкогольного опьянения, чтобы найти работу. По словам очевидцев, во время госпитализации пострадавший пел песни и выкрикивал призывы не сдаваться.

Ранее в сети появились кадры с места происшествия. На них видно мужчину с остатками одежды на теле, сидящего в центре зала МФЦ. На полу рядом с ним заметны следы горения и похожие на кровь разводы.

О загоревшемся в столичном МФЦ мужчине стало известно днем 2 августа. Россиянина госпитализировали с ожогами 90 процентов тела. Его состояние оценивается как критическое.

Похожий случай произошел 26 июля на Красной площади. Там загорелся 74-летний президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев, которого в 2023 году обвинили в срыве поставок для нужд обороны, в том числе для специальной военной операции в рамках гособоронзаказа.