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17:41, 2 августа 2024Бывший СССР

Президенту Литвы вручили проект декрета о составе нового правительства

Премьер Литвы вручила президенту проект декрета о составе нового правительства
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Премьер-министр Литвы Игнрида Шимоните вручила президенту республики Гитанасу Науседе проект декрета о составе нового правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства страны добавила, что в Кабинете министров Литвы намечены два изменения. Так, предполагается, что пост министра сельского хозяйства займет председатель парламентского комитета по экономике Казис Старкявичюс, а министра здравоохранения сменит его заместитель Ауримас Печкаускас.

В среду, 31 июля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нужно сменить состав правительства, чтобы обеспечить качественное рассмотрение бюджета на следующий год. По его словам, изменения нужны, чтобы успокоить взволнованную общественность и улучить работу кабмина.

Ранее сотрудницу Департамента миграции Литвы лишили гражданства из-за российского паспорта. В 2022 году женщина получила российский паспорт, не уведомив об этом в установленном порядке ведомство, в котором сама же работала.

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      Александр Курбатов
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