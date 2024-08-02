Россиян напугали фекалиями птиц при купании в одном месте

Эксперт Дорохов: купание в фонтане грозит попаданием в организм опасных бактерий

Купание в городских фонтанах может быть опасно для здоровья, заявил в разговоре с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Чаще всего в фонтанах встречаются такие бактерии, как Escherichia coli, Legionella, ротавирусы, аденовирусы и паразиты Cryptosporidium. Заражение такими микроорганизмами грозит гепатитом А, гастроэнтеритом, легионеллезом и кожными заболеваниями. Распространению бактерий способствуют фекалии птиц, бездомные животные, люди, использующие фонтаны для питья и купания, моющие в них руки и ноги, объяснил эксперт.

Воду в фонтанах редко меняют или чистят, кроме того, ее не проверяют эпидемиологи. По сути, это стоячая вода, удобная для размножения паразитов. Особенно опасны так называемые «сухие фонтаны» — у них снаружи нет видимой чаши, а вода поступает через решетки. В такие фонтаны попадают грязь и разные химические вещества. Кроме того, в них могут находиться яйца гельминтов — ими можно заразиться даже при соприкосновении кожи с водой.

В воде также могут находиться пестициды и тяжелые металлы, смытые с земли. Из-за грязи на дне фонтанов появляются слизь и водоросли, на которых можно поскользнуться. Если проглотить такую грязную воду, это грозит отравлением или инфекцией. Если же вода попадет в ранки, она может привести к образованию гноя, а также к конъюнктивиту.

Ранее гидробиолог Вадим Марьинский призвал россиян не купаться в «тухлых прудиках», полных личинок гельминтов водоплавающих птиц. По его словам, купание в загрязненном пруде чревато заболеванием церкариозом.