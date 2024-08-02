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18:52, 2 августа 2024Спорт

Российская спортсменка высказалась о пятом месте на Олимпиаде

Россиянка Бладцева о 5-м месте на Играх: самое тяжелое поражение в карьере
Анжела Бладцева

Анжела Бладцева. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Россиянка Анжела Бладцева оказалась на пятом месте в прыжках на батуте на Олимпийских играх и высказалась о ситуации в беседе с «Чемпионатом». Спортсменка стала единственной представительницей России в гимнастических видах спорта на Играх-2024.

«Это самое тяжелое поражение в моей карьере», — сказала 19-летняя россиянка.

Как отмечает издание, спортсменка ехала на Игры за победой, многие россияне небезосновательно болели за нее — ранее Бладцева выиграла Кубок мира по прыжкам на батуте. Однако в ее финальном выступлении на Олимпиаде «что-то пошло не так». Как результат — пятое место.

«[На душе] пусто. Просто не получилось. С самого начала все не получилось. Не справилась с высотой, техникой, с перемещением», — объяснила она свое поражение.

Ранее сообщалось, что Бладцева заняла пятое место в финале соревнований по прыжкам на батуте на ОИ-2024 в Париже. Она показала результат в 55,020 балла.

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      Анастасия Алимпиева
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