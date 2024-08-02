Российские теннисистки прокомментировали выход в финал Олимпиады-2024

Шнайдер заявила, что была готова к нервам Андреевой на старте полуфинала ОИ

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер прокомментировали выход в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Их слова приводит «Чемпионат.com».

20-летняя Шнайдер подчеркнула, что была готова к тому, что 17-летняя Андреева будет нервничать в начале игры. «Надо было ей показать, что ничего страшного не будет, если проиграем первые геймы, мы все равно вернемся в игру. Я понимала, что наша пара играет лучше технически и по всем остальным критериям», — отметила Шнайдер.

По словам Андреевой, первые три гейма они взяли только благодаря удачной игре Шнайдер у сетки. «Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана все забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально», — отметила 17-летняя россиянка.

Ранее Шнайдер и Андреева в полуфинале Игр победили испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянок.