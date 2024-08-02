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18:28, 2 августа 2024Спорт

Российские теннисистки вышли в финал Олимпиады-2024 в парном разряде

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал ОИ в парном разряде
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале, который прошел в пятницу, 2 августа, россиянки победили испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 17-летней Андреевой и 20-летней Шнайдер.

В финале россиянки сыграют с итальянской парой, в которой выступают Жасмин Паолини и Сара Эррани. Решающая встреча Игр пройдет в воскресенье, 4 августа. Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль на этих Играх.

Олимпиада завершится 11 августа. Все остальные российские теннисисты прекратили борьбу за медали.

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      Алексей Гусев
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