Российские теннисистки вышли в финал Олимпиады-2024 в парном разряде

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в финал ОИ в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале, который прошел в пятницу, 2 августа, россиянки победили испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу 17-летней Андреевой и 20-летней Шнайдер.

В финале россиянки сыграют с итальянской парой, в которой выступают Жасмин Паолини и Сара Эррани. Решающая встреча Игр пройдет в воскресенье, 4 августа. Андреева и Шнайдер гарантировали России первую медаль на этих Играх.

Олимпиада завершится 11 августа. Все остальные российские теннисисты прекратили борьбу за медали.