РИА Новости: ВС РФ уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

Российские военнослужащие уничтожили ракетную пусковую установку, из которой украинская армия вела обстрел Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Уточняется, что она была поражена в пригороде Харькова.

Ранее стало известно об уничтожении Вооруженными силами России трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot за день. Отмечается, что российским солдатам удалось этого добиться благодаря слаженной работе.