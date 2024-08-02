Российский беспилотник попал по самолету ВСУ

«Военндело»: российский беспилотник «Ланцет» попал по самолету ВСУ

Российские войска атаковали украинский военный самолет Су-25 беспилотником «Ланцет» в аэропорту Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военндело».

«Тренировка перед охотой на F-16», — написали авторы канала.

Ранее в США отметили слаженную работу Вооруженных сил России на Украине. Они смогли уничтожить за один день три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot с помощью сочетания беспилотников, артиллерии и наземных войск.

До этого генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос допустил, что в ближайшие дни российские солдаты могут нанести удары ракетами и беспилотниками по критической инфраструктуре Украины, в том числе — по аэродромной сети. Он призвал не ожидать серьезных изменений на фронте после появления американских истребителей.