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17:14, 2 августа 2024Наука и техника

«Ростех» поставил в войска партию БМД-4М и БМП-3

«Ростех»: в войска поставлена новая партия БМД-4М и БМП-3

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

В российские войска поставлена новая партия боевых машин БМД-4М и БМП-3. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

«БМД-4М и БМП-3 обладают повышенными характеристиками защищенности. Машины получили штатные броневые и решетчатые экраны, которые значительно повышают выживаемость техники в бою», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что допзащита поставляется в комплекте, а ее монтаж осуществляется в подразделениях, позволяя оперативно осуществлять транспортировку техники.

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В мае госкорпорация сообщила, что холдинг «Ремвооружение» с начала специальной военной операции удвоил объем ремонтируемой военной техники.

В том же месяце «Ростех» заметил, что «Курганмашзавод» увеличил выпуск боевых бронированных машин по гособоронзаказу на 20 процентов.

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      Иван Потапов
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