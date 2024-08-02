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16:27, 2 августа 2024Спорт

Сборная России сохранила бронзу командного турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022

Сборная России сохранила бронзу командного турнира фигуристов Олимпиады-2022

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сборная России сохранила бронзу командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Суд отклонил апелляцию канадской стороны. По мнению представителей CAS, Международный союз конькобежцев (ISU) не мог перераспределить очки в пользу сборной Канады.

Федерация фигурного катания Канады подала апелляцию на перераспределение наград командного турнира фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в феврале 2024 года. Канадцы были не согласны с решением ISU.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.

Сборная России осталась призером соревнований, переместившись с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии. Если бы команду России дисквалифицировали, бронза досталась бы Канаде.

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      Анастасия Борисова
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