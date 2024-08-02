Шесть человек не смогли найти спустя почти сутки после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

ТАСС: шесть человек не смогли найти после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

Еще шесть человек не смогли найти спустя почти сутки после обрушения двух подъездов из-за взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Местонахождение россиян устанавливают оперативные службы.

Дополнение: позже агентство сообщило, что число разыскиваемых снизилось до пяти. Среди них трое детей.

Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что число пострадавших в результате обрушения выросло до 20. Среди них девять детей. Пятеро раненых от госпитализации отказались и получили медпомощь амбулаторно.

О взрыве газа в многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. Под завалами оказались люди. По последним данным, жертвами происшествия стали четыре человека.