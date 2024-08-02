Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:25, 2 августа 2024Россия

Шесть человек не смогли найти спустя почти сутки после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

ТАСС: шесть человек не смогли найти после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

Кадр: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Еще шесть человек не смогли найти спустя почти сутки после обрушения двух подъездов из-за взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Местонахождение россиян устанавливают оперативные службы.

Дополнение: позже агентство сообщило, что число разыскиваемых снизилось до пяти. Среди них трое детей.

Ранее в Минздраве Свердловской области сообщили, что число пострадавших в результате обрушения выросло до 20. Среди них девять детей. Пятеро раненых от госпитализации отказались и получили медпомощь амбулаторно.

О взрыве газа в многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. Под завалами оказались люди. По последним данным, жертвами происшествия стали четыре человека.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      Автор песен Пугачевой вспомнил о капризах певицы

      Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

      На Украине возбудили уголовное дело из-за фортификаций в Харькове

      Мемуары Бритни Спирс экранизируют

      Пловец Сомов рассказал об отношении к россиянам на Олимпиаде-2024

      Раскрыта стоимость прямых перелетов из России на Бали

      Джастин Бибер вышел в свет в тапках за сотни тысяч рублей

      Маркетплейсам в России захотели запретить наем самозанятых

      Электроподстанция загорелась после атаки беспилотников в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше