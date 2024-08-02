Число пострадавших при обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле возросло

Минздрав: до 20 выросло число раненных при взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила

До 20 человек выросло число пострадавших при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области Telegram-канале.

По информации ведомства, среди 20 пострадавших в том числе девять детей. Пять человек отказались от госпитализации — им оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Состояние пострадавших при обрушении дома оценивается как стабильно тяжелое и средней тяжести. Часть получивших травмы навестил в медицинских учреждениях министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Взрыв газа на Урале произошел в четверг, 1 августа. Он обрушил два подъезда — в результате оказались разрушены минимум 15 квартир. Спасательную операцию на месте обрушения дома завершили спустя почти сутки. Жертвами обрушения, по последним данным, стали четыре человек. Из-под завалов спасли семь детей и восемь взрослых.