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08:46, 2 августа 2024Россия

Число пострадавших при обрушении подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле возросло

Минздрав: до 20 выросло число раненных при взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила

Кадр: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

До 20 человек выросло число пострадавших при обрушении двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области Telegram-канале.

По информации ведомства, среди 20 пострадавших в том числе девять детей. Пять человек отказались от госпитализации — им оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Состояние пострадавших при обрушении дома оценивается как стабильно тяжелое и средней тяжести. Часть получивших травмы навестил в медицинских учреждениях министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Взрыв газа на Урале произошел в четверг, 1 августа. Он обрушил два подъезда — в результате оказались разрушены минимум 15 квартир. Спасательную операцию на месте обрушения дома завершили спустя почти сутки. Жертвами обрушения, по последним данным, стали четыре человек. Из-под завалов спасли семь детей и восемь взрослых.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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