Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

Шольц: решение об освобождении разведчика Красикова было для ФРГ трудным

Решение освободить отбывающего пожизненный срок в Германии разведчика Вадима Красикова далось Берлину нелегко. Об обстоятельствах этого события рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Выступая в аэропорту Кельн/Бонн с заявлением по поводу обмена заключенными между Россией и странами Запада, немецкий канцлер отметил, что никто не воспринял это решение легко.

Это трудное решение было принято совместно с заинтересованными ведомствами и коалицией после тщательных консультаций и размышлений. Это было осуществлено благодаря решению федерального прокурора воздержаться от исполнения приговора и последующей депортации Олаф Шольц канцлер ФРГ

Он объяснил, что Берлин руководствовался обязательством защищать своих граждан, а также помнил о солидарности с Вашингтоном. Шольц рассказал, что после обмена у него состоялся разговор с президентом США Джо Байденом, тот поблагодарил немецкую сторону за сотрудничество.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министр юстиции Германии заявил о «горьких уступках»

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), федеральный министр юстиции Марко Бушман заявил, что для освобождения заключенных пришлось «пойти на горькие уступки». Также, по данным источников FAZ, Бушман направил письмо генпрокурору Йенсу Роммелю, в котором поручил тому «воздержаться от дальнейшего исполнения приговора» по делу Красикова, чтобы того можно было передать России.

Генеральная прокуратура между тем считала, что Красикова должен был официально помиловать президент Германии. Решение по этому делу ведомство рассматривало как политическое. «В Федеральной генеральной прокуратуре Германии царит разочарование по поводу результата [обмена заключенными]», — говорится в материале издания. И хотя поручение министра юстиции было законным, понимания все равно «мало».

В США назвали Красикова ключевой фигурой обмена

Советник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что к такому выводу пришли в ходе переговоров с российскими представителями. Между тем обозреватели New York Times убеждены, что без Красикова не было бы сделки, а для усиления собственных переговорных позиций американские чиновники усиленно искали других россиян, которые удерживались в тюрьмах иностранных государств.

Преградой для включения Красикова в список для обмена оставался Шольц, но тот все же согласился передать россиянина из-под заключения в немецкой тюрьме в рамках сделки.

В 2021 году Красикова приговорили к пожизненному заключению за расправу над бывшим чеченским полевым командиром Зелимханом Хангошвили в Берлине двумя годами ранее. Осужденный называл себя Вадимом Соколовым и говорил, что проходящее по делу имя Вадима Красикова ему неизвестно. Генпрокуратура и правительство Германии заявляли, что подозреваемый совершил преступление по заказу российских властей, что Россия неоднократно отвергала.