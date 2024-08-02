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07:55, 2 августа 2024Экономика

Сохранение поставок российского газа в Европу объяснили

BI: США не дают отказаться от газа из России за счет сокращения своих поставок
СюжетСанкции против России:

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

США не дают странам Европы отказаться от российского газа из России за счет сокращения поставок своих энергоресурсов. Причину сохранения поставок топлива из России объяснил Business Insider (BI).

По словам источников издания, американские поставщики отправляют топливо туда, где больше платят. Так, например, из-за летней жары стоимость газа в Азии превышает расценки в Европе. Поставка спотовых партий американского сжиженного природного газа (СПГ) в Северную Азию оценивается в 12 долларов за кубометр, а для отгрузок в ЕС — порядка 10,3 доллара. Как заявил старший аналитик Rystad Масанори Одака, благодаря этому Азия стала «предпочтительным пунктом назначения» для американских грузов.

К концу прошлого года Европа импортировала около 15 процентов от общего объема поставок газа из России, при этом около девяти процентов поступало по трубопроводам и шесть — в виде СПГ. В начале 2021 года эти показатели составляли 43 и 4 процента соответственно.

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В рамках 14 пакета санкций, введенных Европейским союзом против России, был запрещен транзит российского СПГ через европейские порты. Государства ЕС смогут закупать топливо, однако его реэкспорт запрещен. До этого момента российский «Новатэк» отправлял СПГ с проекта «Ямал СПГ» в порты Европы, где топливо перегружали на обычные газовозы, и доставляли его на азиатские рынки. Это позволяло активнее транспортировать сжиженный газ из арктического порта.

Чтобы продолжать поставлять топливо в регион в обход санкций Россия расширяет «теневой флот» энергетических танкеров. По данным Financial Times, ряд неизвестных прежде компаний, зарегистрированных в ОАЭ, обзавелись десятками судов, на которых можно перевозить СПГ. Со II квартала 2023 года больше полусотни СПГ-танкеров перешли в собственность арабских компаний. Некоторые компании, базирующиеся в Дубае, устроены так же, как и те, что связаны с «теневым флотом» российских нефтяных танкеров.

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