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17:31, 22 июля 2024Экономика

На Западе оценили шансы России создать «теневой флот» СПГ-танкеров

FT: Россия готовится к новым санкциям и наращивает «теневой флот» СПГ-танкеров
СюжетСанкции против России:

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Россия расширяет «теневой флот» энергетических танкеров. Об этом сообщило издание Financial Times.

Об этом свидетельствует то, что ряд неизвестных прежде компаний, зарегистрированных в ОАЭ, обзавелись десятками судов, на которых можно перевозить сжиженный природный газ (СПГ). Как следствие, резко выросли цены на самые старые корабли. Такую динамику эксперты объясняют тем, что Москва готовится к ужесточению санкций.

По информации консалтинговой компании по рискам для судовладельцев и правительств Windward, со II квартала 2023 года больше полусотни СПГ-танкеров перешли в собственность компаний, расположенных в ОАЭ. В свою очередь, группа по контролю рисков и соблюдению требований компании Kpler выяснила, что на рынке танкеров происходят события, свидетельствующие о создании сложной сети морских операций, потенциально связанных с российскими интересами. Например, некоторые компании, базирующиеся в Дубае, устроены так же, как и те, что связаны с «теневым флотом» российских нефтяных танкеров.

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Некоторые из недавно купленных СПГ-танкеров теперь ходят по маршрутам, которые традиционно использовались для транспортировки газа из России.

В Фонде Карнеги (включен в реестр нежелательных организаций России) уверены, что Россия намерена увеличить «теневой флот», перевозящий сжиженный природный газ, так как давление на это направление российского экспорта растет.

В конце июня 2024 года старший научный сотрудник Европейского совета по вопросам экспорта нефти Агата Демарэ заявила, что Россия собралась создать «теневой флот» для экспорта СПГ, аналогичный тому, какой она организовала для нефти. Москва хочет занять большую долю мирового рынка СПГ, так как некогда прибыльная трубопроводная торговля почти пресеклась.

Известно, что 14-й пакет санкций, введенных Европейским союзом против России, касается ограничений на транзит российского СПГ через европейские порты. Государства ЕС смогут закупать это топливо, однако реэкспорт запрещен.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не признает ограничения против ее отрасли сжиженного природного газа (СПГ). Он уверен, что новые рестрикции не скажутся на востребованности этого топлива на рынке.

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      Кирилл Луцюк
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