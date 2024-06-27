Шансы России создать «теневой флот» для СПГ оценили

Bloomberg: Россия собралась создать «теневой флот» для экспорта газа

Россия собралась подготовить такой же «теневой флот» для экспорта сжиженного природного газа (СПГ), какой она создала для нефти, чтобы обойти потолок цен. Об этом заявила старший научный сотрудник Европейского совета по вопросам экспорта нефти Агата Демарэ. Ее цитирует Bloomberg.

Издание подчеркивает, что для Кремля газ играет ключевую роль в вопросе пополнения государственной казны. Однако для этого требуется занять большую долю мирового рынка СПГ, так как некогда прибыльная трубопроводная торговля практически остановилась. При этом из-за новых санкций, прекращения поставок газовозов арктического класса и запрета на перевалку сжиженного газа в европейских портах шансов наладить цепочку поставок СПГ все меньше.

Согласно сведениям из глобальной базы данных судоходства Equasis, за последние три месяца право собственности как минимум на восемь судов получили малоизвестные компании в Дубае. Четыре из них ледового класса, и РФ уже разрешила им проходить через ее арктические воды летом 2024 года. В Bloomberg считают, что все это напоминает маневры по созданию «теневого флота» для экспорта нефти. В базе данных Международной морской организации страховщики как минимум трех танкеров указаны как «неизвестные», что тоже может считаться одним из признаков «теневого флота».

Основатель аналитического центра Arctic Institute Мальте Хамперт сравнил покупку старых перевозчиков, передачу судов ледового класса дубайскому субъекту и рекордное количество разрешений на Северный морской путь с частями пазла «теневого флота», которые встают на свои места.

Особенную тревогу у авторов публикации вызвало судно Asya Energy. Когда в июне хуситы усилили атаки на коммерческие суда в Красном море, оно невредимым прошло на север, став первым перевозчиком СПГ, пересекшим горячую точку с января 2024 года. Этим кораблем управляет Nur Global Shipping, неизвестная компания, действующая на базе отеля Meydan в зоне свободной торговли ОАЭ. В ее распоряжении есть еще три перевозчика СПГ — Pioneer, New Energy и Mulan.

Кроме того, четыре недавно построенных судна ледового класса были переданы в собственность компании White Fox Ship Management, которая также базируется в Дубае. Корабли (North Air, North Mountain, North Sky и North Way) получили от России разрешение проходить через ее арктические воды этим летом. Между тем у White Fox нет даже официального офиса.

Эксперты подчеркивают, что «теневой флот», перевозящий СПГ, не идентичен нефтяному. Переохлажденное топливо требует более опытных экипажей и более сложных технологий. Как следствие, судов стало меньше и их проще отследить с помощью спутников. Однако в мировых водах курсируют семь с половиной тысяч нефтяных танкеров разного размера. Меньше одной десятой от этого количества составляет СПГ-флот.

СПГ сложнее перегрузить в открытом море, чем нефть. Однако, по словам Хамперта, суда уже много лет встречаются на якорной стоянке Кильдин к северу от Мурманска. В 2023 году в этой точке провели 13 перевалок, а с января по апрель 2024-го — уже 10.

Демарэ сравнила готовность Москвы собирать «теневые флоты» в борьбе с санкциями с бесконечной игрой в кошки-мышки. Пока Запад нацеливается на новую сеть обхода ограничений, Москва ее тут же меняет.

По данным Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL), в 2023 году Россия экспортировала 31,4 миллиона тонн такого топлива. США продали за границу 84,5, Австралия — 79,6, а Катар — 78,2 миллиона тонн. Американцы увеличили отгрузку на девять миллионов тонн и заняли первое место. Россия расположилась на четвертом.

В начале июня стало известно, что российский танкер «Приморье» смог обойти американские ограничения с помощью тайной перевалки. В конце апреля в порту Новороссийска он забрал груз, после чего двинулся в Сингапур. За сотню километров от порта его автоматическая идентификационная система (фAIS) отключилась. Оказалось, что нефть с «Приморья» перегрузили в море на судно Ocean Hermana.

Аналитики считают, что запрет на перевалку российского СПГ в портах ЕС — это самая значительная из санкций 14-го пакета. Хотя они почти не повлияют на работу «Ямал СПГ», но могут обернуться «дополнительными издержками».