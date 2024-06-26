Россия вышла в лидеры по продаже сжиженного газа

GIIGNL: Россия заняла четвертое место по экспорту сжиженного природного газа

В 2023 году Россия экспортировала 31,4 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ежегодный отчет Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).

США продали за границу 84,5, Австралия — 79,6, а Катар — 78,2 миллиона тонн. Показатели последних двух лидеров почти не изменились, а вот американцы нарастили отгрузку на девять миллионов тонн, выйдя на первое место. РФ — на четвертом месте.

В такой ситуации России предстоит оперативно решать вопросы с отгрузками газа с завода «Арктик СПГ-2» и нехваткой газовозов соответствующего класса. Из-за американских санкций Россия так и не получила судов из Южной Кореи. Кроме того, неясно, каким будет спрос на СПГ. В 2023 году рост предложения был минимальным с 2020 года. За четыре года рынок этого топлива увеличился почти на 150 миллиардов кубометров. И после затишья в 2020 году, в следующие два года прибавилось еще 50 миллиардов кубов.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что если в РФ сумеют запустить новые мощности, то к 2030 году объемы ее поставок СПГ могут приблизиться к австралийским. Однако, по словам руководителя проектов компании «Имплемента» Ивана Тимонина, в ближайшие годы российские конкуренты тоже запустят новые СПГ-активы (общая мощность 33,5 миллиона тонн), и тогда до 2025 года РФ рискует сильно отстать от лидеров рынка.

Таким образом, у РФ осталось от года до 18 месяцев, чтобы ликвидировать проблемы с транспортировкой СПГ. В противном случае рынок захватят другие поставщики, и выйти на него с дополнительными объемами окажется непросто. Особенно если учесть попытки Брюсселя избавиться от российского СПГ.

Нехватка судов арктического класса — главная проблема. «Ямал-СПГ» обслуживают 15 газовозов, к которым в 2024 году прибавится еще один. По мнению Тимонина, маловероятно, что Москва сможет переключить действующий флот на нужды «Арктик СПГ-2». Поэтому в краткосрочной перспективе РФ придется фрахтовать все доступные на рынке газовозы, а в долгосрочной — развивать собственные перевалочные мощности.

Сейчас «Новатэк» отправляет газ с проекта «Ямал СПГ» в порты ЕС, включая бельгийский Зебрюгге и французский Монтуар-де-Бретань. Там СПГ перегружают на обычные газовозы, а те уже доставляют топливо на рынки Азии.

Два дня назад ЕС принял 14-й пакет санкций против России, которые должны подорвать транзит российского СПГ через европейские порты. Страны Евросоюза смогут приобретать топливо, однако реэкспорт будет запрещен. Также под рестрикции попали 27 судов «теневого флота», которые транспортируют энергоресурсы из РФ. В порты ЕС не пустят корабли «Красноярск», «Енисей», «Крымск», «Калининград», «Кемерово», Koryak FSU, Lady R, Maia-1, M/V Angara, M/V Maria, и Saam FSU.