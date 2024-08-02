Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 2 августа 2024Мир

Спецслужба знала о неизвестном на крыше до покушения на Трампа

Спецслужба США знала о неизвестном на крыше за полчаса до покушения на Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Секретная служба США знала о подозрительном человеке, который оказался стрелок Томас Мэттью Крукс, за полчаса до покушения на Дональда Трампа. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы американской Секретной службы Рональд Роу, передает ТАСС.

По его словам, сотрудники полиции сообщили руководителю группы снайперов Секретной службы о Круксе в 17:45. Спустя восемь минут он передал эту информацию своим подчиненным.

Материалы по теме:
Снайпер заметил стрелка еще до покушения на Трампа. Он передал сведения о нем за несколько минут до стрельбы
Снайпер заметил стрелка еще до покушения на Трампа. Он передал сведения о нем за несколько минут до стрельбы
18 июля 2024
«13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа
«13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа
18 июля 2024

Роу также подчеркнул, что сотрудники спецслужбы, как и личная охрана кандидата в президенты США, не знали о том, что у Крукса в наличии было огнестрельное оружие. В 18:11 преступник открыл стрельбу в Трампа и позже был ликвидирован.

Ранее Дональд Трамп заявил о своей готовности отказаться от президентства. По его словам, он уйдет с должности, если почувствует проблемы с когнитивными способностями.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

      В США обратили внимание на успехи российских «Искандеров» на Украине

      США заявили об отсутствии контактов с Ираном для предотвращения дальнейшей эскалации

      Появилась неожиданная деталь о семейном положении сенатора Савельева

      Определились финалисты мужского теннисного турнира на Олимпиаде

      Спецслужба знала о неизвестном на крыше до покушения на Трампа

      Кинотеатр в центре Москвы эвакуировали

      Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгородскую область установку ВСУ

      Слова Лебедева о «Матерях Беслана» назвали грязными и кощунственными

      Суд арестовал сенатора Савельева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше