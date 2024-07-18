«13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

Fox News: стрелок Крукс оставил послание на Steam перед покушением на Трампа

Перед покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелок Томас Мэтью Крукс оставил «угрожающее сообщение» на игровой онлайн-платформе Steam, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на американских сенаторов.

13 июля состоится моя премьера, следите за тем, как она будет разворачиваться

Томас Мэтью Крукс

Крукс интересовался влиятельными людьми

Помимо Трампа, преступник интересовался и другими известными и влиятельными людьми. В его ноутбуке были обнаружены поисковые запросы, связанные с действующим американским лидером Джо Байденом, директором ФБР Кристофером Рэем, генпрокурором США Меррике Гарланде и некоем члене британской королевской семьи.

Фото: Mike Segar / Reuters

Стрелок искал также искал изображения Трампа, проверял даты его выступлений и национального съезда Республиканской партии. При этом следствие указывает, что в поисках Крукса не прослеживается никакая идеологическая закономерность.

Стрелок мог страдать депрессивным расстройством

По данным чиновников, некоторые поисковые запросы стрелка могут указывать на то, что он страдал депрессией. Так, молодой человек искал в интернете информацию о «серьезном депрессивном расстройстве».

На данный момент никаких явных мотивов для нападения на американского политика выявлено не было. Как отметил бывший одноклассник Крукса, стрелок демонстрировал презрение к политикам обеих партий. Уточняется также, что у него могли быть сообщники и связи с некими иностранными субъектами.

Вероятной причиной покушения на Трампа назвали сокращение финансирования Киева

Американский журналист Алекс Джонс предположил, что причиной покушения на кандидата в президенты США могли быть его слова о желании сократить финансирование властей Украины.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Он напомнил, что покушение на 35-го американского президента Джона Кеннеди произошло, когда тот поручил вывести войска из Вьетнама. По мнению Джонса, за попыткой «убрать» Трампа может стоять «глубинное государство». Возможная расправа над политиком, по его словам, привела бы к гражданской войне.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик прервал речь и схватился за ухо после того, как раздались звуки выстрелов. Он резко опустился на пол и был закрыт агентами Секретной службы. В результате у Трампа оказалось прострелено ухо, сразу после ликвидации Крукса его увели со сцены.