Снайпер заметил стрелка еще до покушения на Трампа. Он передал сведения о нем за несколько минут до стрельбы

CBS: информацию о стрелке передали за несколько минут до выстрела в Трампа

Один из снайперов, входивших в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании, видел стрелка Томаса Мэтью Крукса до того, как он совершил попытку покушения на политика.

Американский телеканал CBS News со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах сообщает, что снайпер разглядел Крукса, который в этот момент смотрел в прицел винтовки, и смог сделать его фотографию, после чего передал информацию о подозрительном человеке.

По словам собеседника телеканала, тактическая группа снайперов располагалась внутри здания, которое Крукс использовал при нападении на Трампа. Когда стрелок был замечен, двое полицейских попытались пробраться на крышу, однако преступник в этот момент уже открыл стрельбу.

Фото: Evan Vucci / AP

Крукс попал в объектив камеры за час до покушения

Телеканал WTAE показал ролик, на котором запечатлен стрелок. Видео сделал один из участников митинга за час до покушения. Злоумышленник в одежде светлых тонов идет спиной к объективу камеры. Видно, что он ходит по территории за ограждением охраняемого периметра.

Присутствующие на митинге при этом не обращают внимания на него даже в тот момент, когда стрелок перемещается с оружием по крыше.

Известно также, что 20-летний преступник взял отгул на работе в день покушения на Трампа. Он попросил дать ему выходной со словами, что ему надо «кое-что сделать». При этом Крукс планировал вернуться на работу на следующий день после покушения.

Фото: Gene J. Puskar / AP

Стрелку трижды удалось скрыться от Секретной службы

В день покушения на экс-президента США Круксу трижды удалось скрыться от сотрудников Секретной службы. Так, сначала один из находившихся в здании снайперов увидел стрелка, который с улицы посмотрел на крышу, осмотрел здание и скрылся из виду. После этого он вернулся, сел на траву и начал смотреть в телефон.

Далее Крукс достал дальномер, после чего снайпер связался по рации с командным пунктом. В этот момент Крукс вновь пропал, а затем вернулся уже с рюкзаком.

Тогда снайперы сообщили руководству о подозрительном мужчине. Прибывший на подкрепление правоохранитель полез на крышу к Круксу, но через несколько секунд был открыт огонь по участникам митинга.

Сотрудники полиции полагают, что Крукс мог воспользоваться вентиляционной системой, чтобы попасть на крышу.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. В момент стрельбы политик прервал речь и схватился за ухо, после чего резко опустился на пол. На помощь ему побежали агенты Секретной службы. Когда его подняли, было видно, что из уха Трампа течет кровь.

Экс-президента госпитализировали.

На данный момент сотрудники ФБР все еще не смогли установить мотив нападения на Трампа. По их данным, у Крукса было мало друзей и отсутствовали твердые политические убеждения. Также никакой информации, которая могла бы помочь в расследовании, не было найдено на его телефоне и других гаджетах.